"Охолоньте та заспокойтеся": аналітик сказав, чи варто очікувати контрнаступу України на фронті

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Дніпропетровській області російські загарбники ще залишаються. У районах Дачного, Маліївки, на підходах до Січневого та Запорізького.

Поки тільки одна ділянка була зачищена від ворога в районі Горіхового.

Про це повідомив воєнний оглядач, аналітик Богдан Мирошников у Telegram.

«Поки тільки одна ділянка була зачищена від них (росіян — ред.) в районі Горіхового. Так що дуже гучно казати, що мразот вибили з Дніпровщини, бо вони там поки ще є. Але однозначно наші воїни вчиняють діі, щоб вибити мразот з області», — написав він.

Щодо інших ділянок, про що зараз пишуть, що ледь не наш «контрнаступ», воєнний оглядач радить охолонути та заспокоїтись.

«Наші воїни дійсно здійснили кілька контратак на деяких ділянках, вони ще тривають, тому говорити про успіх або неуспіх — занадто рано», — зазначив він.

Мирошников пояснив, що ще не завершена зачистка, ще нема закріплення — тому, хто напише назви конкретних населених пунктів, той дуже поспішить та наробить шкоди українському війську.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області в ніч проти 21 серпня було неспокійно — працювали сили ППО. Росіяни атакували регіон: в області збили 18 безпілотників і дві ракети.