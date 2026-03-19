У ніч проти 19 березня росіяни здійснили масштабну дронову атаку по території України. Сили оборони вели багатогодинний протиповітряний бій, проте уникнути влучань та руйнувань цивільної інфраструктури у низці регіонів не вдалося.

За офіційною інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 133 ударними БпЛА. Були застосовані дрони типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів (близько 70 з них — «Шахеди»). Запуски здійснювалися з напрямків: Орел, Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Станом на 08:00 протиповітряною обороною було збито та подавлено 109 ворожих БпЛА на півночі, півдні, заході та сході країни. Однак зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків ще на 7 локаціях.

Одеська область: зруйновані квартири та рятувальні операції

Одеса опинилася під масованим ударом, внаслідок якого серйозних пошкоджень зазнали три райони міста. Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що один з ворожих безпілотників влучив у багатоповерхівку.

«Частково зруйновано кілька квартир, фасад та скління будинку. Також уражено територію комунального підприємства, пошкоджено частину обладнання та 11 транспортних засобів», — зазначив Лисак.

За даними ГУ ДСНС в Одеській області, сталося часткове руйнування квартир на 18-му та 19-му поверхах 25-поверхового житлового будинку із подальшим загорянням. Також спалахнула квартира на 14-му поверсі 22-поверхової будівлі, звідки евакуювали 70 осіб. В іншому районі зруйновано другий поверх триповерхового будинку.

Речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна розповіла про складність рятувальної операції: «У квартирах опинилися заблоковані люди — їх довелося рятувати, зрізаючи двері».

Загалом постраждали четверо людей (чоловіки 27 та 32 років, жінки 46 і 70 років). Ситуація за районами виглядає так:

Приморський район: пошкоджено 12 житлових будинків, двох людей доправлено до лікарні.

Київський район: пошкоджено 22-поверхівку та гуртожиток університету (вибито понад 180 вікон).

Хаджибейський район: часткове руйнування двоповерхового будинку.

Очевидці діляться пережитим шоком. Постраждала місцева жителька Марина розповіла: «Перелякалися дуже, взяли документи й вибігли. У мене перелом лопатки виявили. Зробили рентген і призначили лікування».

Власниця бізнесу Олександра констатувала втрату майна: «Це був наш шоурум. зараз там нічого немає, все розвалене і товар теж пошкоджений».

Запоріжжя: масове знеструмлення та жертви

Зранку 19 березня ворог атакував інфраструктуру Запоріжжя. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив про важкі наслідки для енергосистеми міста.

Через російський удар було знеструмлено понад 38 000 побутових та близько 2 000 юридичних абонентів. Станом на 08:27 електропостачання вдалося відновити для 83% споживачів, критичні об’єкти перевели на резервне живлення.

Внаслідок атаки постраждала цивільна особа, яка перебуває у тяжкому стані.

Загалом ситуація в області залишається критичною: упродовж доби окупанти завдали 864 удари по 41 населеному пункту регіону (включно з 596 атаками БпЛА та 23 авіаударами). У Запорізькому районі одна людина загинула, двоє дістали поранення.

Сумщина: 18-годинна тривога та вбивство цивільного

На Сумщині повітряна тривога тривала безпрецедентні 18 годин 19 хвилин. Очільник ОВА Олег Григоров повідомив про трагічні наслідки ворожого терору.

«На жаль, сьогодні внаслідок ворожих атак на прикордонні є загиблий. Російський безпілотник атакував Великописарівську громаду. Від отриманих травм 62-річний чоловік помер до приїзду медиків», — поінформував керівник області.

У Сумській громаді важкі поранення отримав 16-річний юнак, якого довелося екстрено оперувати. Також постраждали жінки 38 і 55 років та 60-річний чоловік. За добу ворог завдав понад 50 обстрілів по 25 населених пунктах, пошкодивши супермаркет, склади, багатоквартирні будинки та майно агропідприємства. 15 людей було евакуйовано.

Чернігівщина: знищені навчальні заклади

Ворог цілеспрямовано знищує освітню інфраструктуру північного регіону. Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про знищення діючого ліцею в селі Авдіївка (Понорницька громада).

«Пізно ввечері трьома „Геранями“ росіяни знищили Авдіївський ліцей. Заклад дуже пошкоджений, разом із ним і шкільні автобуси. У закладі хороший ремонт і повністю новий харчоблок. Був. Бо цієї ночі по ліцею вдарила Росія», — зазначив очільник області.

Навчання там донедавна відбувалося очно.

Це не перший подібний удар. Директорка міської бібліотеки у Новгороді-Сіверському Тетяна Костюкова розповіла журналістам, що попередня атака дронів знищила майже весь книжковий фонд закладу: з 25 тисяч примірників втрачено 24 тисячі книг (частина згоріла, інша знищена водою під час гасіння).

Південні рубежі: Дніпропетровщина та Херсонщина

Дніпропетровська область. Вранці 19 березня ворог понад 10 разів атакував безпілотниками три райони області. У Межівській громаді поранено 57-річну жінку. Також уточнено інформацію щодо вчорашнього обстрілу Нікопольщини: 56-річна жінка госпіталізована у важкому стані. У Зеленодольській громаді понівечено інфраструктуру та виникла пожежа.

Херсонська область. За минулу добу під вогнем опинилися 33 населені пункти, включно з обласним центром. Окупанти пошкодили соціальну інфраструктуру, 2 багатоповерхівки, лікарню та 21 приватний будинок. Поранень зазнали двоє людей.