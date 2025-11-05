Охоронця Анджеліни Джолі затримав ТЦК: стали відомі ексклюзивні подробиці

Анджеліна Джолі в Херсоні

Кортеж відомої голлівудської зірки Анджеліни Джолі, яка прибула до України, зупинили працівники ТЦК.

Саме така інформація почала ширитися Мережею. Редакція сайту ТСН.ua дізналася подробиці. Так, джерела в командуванні Сухопутних військ підтвердили нам інформацію про затримання військовослужбовцями ТЦК на півдні України охоронця відомої акторки. Але водночас там підкреслили, що насправді не йдеться про силове затримання, про що передусім масово пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Крім того, за неофіційною інформацією, Анджеліна Джолі начебто приїхала допомогти охоронцеві. Відео цього моменту вже також поширюють у Telegram-каналах. Інформація, яку з'ясував ТСН.ua, дещо відрізняється від тієї, яку поширили деякі Тelegram-канали.

«З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала і попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця — це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав у своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону», — повідомило для ТСН.ua високопоставлене джерело в командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначимо, 5 листопада стало відомо, що акторка Анджеліна Джолі прибула до України з особливою метою. Зокрема, за попередньою інформацією, зірка побувала в херсонських медичних установах і поспілкувалася з маленькими українцями, які щодня страждають від посилених обстрілів з боку держави-терористки РФ. До слова, навесні 2022 року знаменитість також відвідувала Львів з благодійною місією.