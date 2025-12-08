Охтирка: семеро постраждалих після удару російських БпЛА по багатоповерхівці

Дрон / © ТСН.ua

Станом на ранок в Охтирці вже сім постраждалих унаслідок нічної атаки російських ударних дронів по житловій багатоповерхівці. Усі потерпілі були доставлені до медичних закладів. Двох людей госпіталізували, їхній стан контролюють лікарі. П’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Будівля зазнала значних руйнувань. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися в підвал, ще декількох людей рятувальники деблокували з пошкоджених поверхів.

Для ліквідації наслідків удару працює розгорнутий штаб. Також відкрито пункти незламності для людей, чиї оселі пошкоджені, — там надають необхідну підтримку та допомогу.