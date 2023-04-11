ОККО і «Повернись живим»: нова ініціатива підсилить ТрО гранатометами, кулеметами та мінометами

Мережа ОККО і фонд «Повернись живим» стартували з новим спільним проєктом допомоги ЗСУ – «ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів». Його мета – повністю закрити нагальну потребу усіх бригад територіальної оборони у автоматичних гранатометах, крупнокаліберних кулеметах та мінометах. Для цього компанія і фонд акумулюють 400 мільйонів гривень.

«Нема часу на розкачку, коли війна триває. Задля перемоги продовжуємо забезпечувати та підсилювати наших військових. Тож поки тривав перший проєкт, ми разом із фондом пропрацювали і затвердили вже другий, – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк. – Упевнені, що нова ініціатива так само об’єднає потужну водійську спільноту заради спільної мети – озброїти 31 бригаду ТрО до зубів. 31 бригаду, де майже у кожного з нас є хтось із друзів, колег чи знайомих зі сусіднього двору. Тих самих хлопців і дівчат, які пішли захищати нашу країну від ворога і героїчно несуть службу в різних гарячих точках кожного дня».

Механіка проєкту «ОКО ЗА ОКО 2» залишились тією ж самою – ОККО перераховуватиме по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/Diesel на збройне підсилення ТрО. Крім того, задонейтити також буде можна і на спецрахунок фонду «Повернись живим».

«Ми купуємо колективне, групове піхотне озброєння, на яке у тій війні, яка зараз відбувається на Сході, є найбільший запит. Це та зброя, яка вже не індивідуальна, але безпосередньо воює на полі бою, тобто на рівні взводів, на рівні рот, на рівні батальйонів, - коментує директор «Повернись живим» Тарас Чмут. - Кожна з 31 бригади ТрО так чи інакше задіяна у бойових діях. Ми долучилися до створення ТрО, ми розгортали Командування ТрО перед повномасштбагним вторгненням, ми активно працюємо з ТрО після початку повномасштбаного вторгнення і сьогодні, незважаючи на активне залучення ТрО в цій війні, вони отримують озброєння і техніку за залишковим принципом. У них великий дефіцит саме того озброєння, яке ми закуповуємо і те, що ми закупимо дозволить суттєво наростити потенціал більшості бригад ТрО безпосередньо на полі бою».

Зібрані кошти підуть на закупівлю 100 автоматичних гранатометів (УАГ-40), 200 крупнокаліберних кулеметів (ДШК) та 300 мінометів калібру 82 мм. Зброя передаватиметься військовим партіями в міру виготовлення і доставки.

Нагадаємо, на днях ОККО долучилася до збору коштів «Повернись живим» на «Довгі РУКи ТрО». Донат у розмірі 48 млн грн повністю закрив потребу 11 областей, де бракувало від 22 до 55 % потрібної суми на розвідувально-ударні комплекси для місцевих бригад тероборони.