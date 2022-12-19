ОКО ЗА ОКО: на розвідкомплекси «ШАРК» вже зібрані перші 100 мільйонів гривень

У рамках ініціативи «ОКО ЗА ОКО» закумульовано перші 100 мільйонів гривень на закупівлю сучасних розвідувальних комплексів «ШАРК» для Збройних Сил України. Ця спільна ініціатива мережі ОККО і фонду «Повернись живим» стартувала 1 листопада. Вона передбачає, що з вартості кожного літра пального PULLS 95/DIESEL, проданого на заправках, 1 гривня перераховується на закупівлю «ШАРКів», повідомляє сайт мережі АЗК.

«Вдячні нашій потужній водійській спільноті, яка активно долучилися до ініціативи. Маємо вже фактично 8 комплексів для ЗСУ, наша мета до кінця року - закумулювати кошти на 10 ШАРКів. Це майже половина, та є над чим ще працювати, адже попереду ще 15. Тож не збавляємо темп – конвертуємо пульс у пульс помсти, – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк. – Ми вирішили зробити і свій додатковий вклад у проєкт й перерахувати на «ШАРКИ» ще 5 мільйонів гривень».

«Розвідкомплекси «ШАРК» дуже чекають на передовій. Ми вдячні партнерам за спільний проєкт і дякуємо всім, хто підтримує його, заправляючи PULLS у мережі АЗК ОККО, або переказуючи кошти на наш окремий рахунок «ОКО ЗА ОКО». Разом ми не просто акумулюємо кошти — ми системно закриваємо потреби аеророзвідників, адже кожен розвідкомплекс — це три безпілотники бригадного рівня, пускова установка та спеціально обладнана прохідна автівка-командний пункт управління», — додає директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

«ШАРК» – це новітня розробка від української компанії «Укрспецсистемс» із партнерами, яка має низку технологічних переваг перед аналогами, здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку бойових завдань.

Від початку повномасштабного вторгнення мережа ОККО уже спрямувала понад 200 мільйонів гривень на допомогу військовим, волонтерам і регіонам, що потерпіли від воєнних дій. Компанія безкоштовно годує захисників України на своїх АЗК поблизу гарячих точок, взяла участь у відбудові Київської та Чернігівської областей, закупила реанімобілі та авто для спецпідрозділів.