Око за око, зуб за зуб, загризуть тут за тризуб – гурт KALUSH і репер SKOFKA випустили нову пісню

На стримінгових та онлайн платформах з’явилась нова пісня гурту KALUSH і репера SKOFKA - "Батьківщина". Як зазначають у соцмережі музиканти, спільним треком мали на меті підтримати бойовий дух захисників.

"Написаний він душею і серцем, болем за Україну та смутком за померлими героями, написаний для підняття бойового духу наших захисників, а захисник тут кожен, хтось на передовій а хтось в тилу", - йдеться у повідомленні.

Також KALUSH і SKOFKA зазначили, що цим треком вирішили підтримати спільний проєкт мережі "ОККО" та фонду "Повернись живим" зі збору на розвідкомплекси ШАРК для ЗСУ.

"Тому що у нас спільна ціль - перемога, і цей проєкт пришвидшить її на 25 безпілотних авіаційних комплексів "Шарк", на які потрібно зібрати 325 мільйонів гривень. Підтримати збір можна на заправках "ОККО", адже з кожного літра пального "PULLS" 1 гривня одразу летить на ці комплекси", - зазначають артисти.

Нагадаємо, в рамках спільного з фондом проєкту мережа ОККО, починаючи з листопада, перераховує по 1 гривні з кожного літра проданого пального PULLS 95/Diesel на закупівлю безпілотних розвідувальних комплексів ШАРК. За 1,5 місяці акумульовано коштів майже на 8 таких акул. Таким чином, кожен український водій, який заправляється "PULLSом помсти" на ОККО, автоматично долучається до забезпечення військових "очима в повітрі".