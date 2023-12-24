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Околиці Херсона знову потрапили під ворожий обстріл: фото наслідків

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Наслідки обстрілу околиць Херсона 24 грудня 2023 року / © Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко
Наслідки обстрілу околиць Херсона 24 грудня 2023 року / © Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко
Наслідки обстрілу околиць Херсона 24 грудня 2023 року / © Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт та у приватні будинки.

У неділю, 24 грудня, російська окупаційна армія знову обстріляла територію Херсонської міської територіальної громади.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, під ворожим вогнем опинився один зі  старостинських округів.

“Окупаційні війська влучили в інфраструктурний об'єкт та у приватні будинки”, - повідомив він, опублікувавши фото руйнувань.

За словами Романа Мрочка, жителі старостату залишилися без житла. 

“Наразі вирішується питання про евакуацію  постраждалих”, - додав керівник Херсонської МВА. 

Цього ж дня росіяни обстріляли селище Білозерка поблизу Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала 36-річна місцева жителька. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині рибалка підірвався на ворожій міні, внаслідок чого йому ампутувало кінцівку.

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Дата публікації
Перегляди
333
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