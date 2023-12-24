Околиці Херсона знову потрапили під ворожий обстріл: фото наслідків

Окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт та у приватні будинки.
У неділю, 24 грудня, російська окупаційна армія знову обстріляла територію Херсонської міської територіальної громади.
Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, під ворожим вогнем опинився один зі старостинських округів.
“Окупаційні війська влучили в інфраструктурний об'єкт та у приватні будинки”, - повідомив він, опублікувавши фото руйнувань.
За словами Романа Мрочка, жителі старостату залишилися без житла.
“Наразі вирішується питання про евакуацію постраждалих”, - додав керівник Херсонської МВА.
Цього ж дня росіяни обстріляли селище Білозерка поблизу Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала 36-річна місцева жителька.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині рибалка підірвався на ворожій міні, внаслідок чого йому ампутувало кінцівку.
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