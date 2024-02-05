"Окопи – не блокпост": на Дніпропетровщині поліцейські відмовилися вступати до штурмової бригади

Під час суперечки з керівництом один із копів у дусі пропаганди РФ згадав про "пацанов-срочников, погибших на Майдане".

У Мережі з'явилося відео суперечки поліцейських з керівництвом на Дніпропетрвщині. Поліцейські відмовляються переводитися до штурмової бригади "Лють", бо "окопи – це не блокпости".

Відео опублікував Телеграм-канал "Дніпро оперативний".

На кадрах видно, як заступник начальника головного управління Нацполіції області Володимир Богоніс намагався переконати поліцейських перевестися до штурмової бригади.

У відповідь копи емоційно і на підвищених тонах заявляли, що це порушує їхні "конституційні права", і вимагали показати, "де це написано".

"Одна справа блокпост, а інша – окопи. Це велика різниця", – визнав один із поліцейських.

Згадали про Майдан у дусі пропаганди РФ

Крім того, ще один з копів згадав про "пацанов-срочников, погибших на Майдане".

"А скільки на Майдані пацанів загинули. Ти не скажеш їм, що вони – не герої були", – сказав поліцейський.

На питання Богоноса, про кого йдеться, коп російською мовою продовжив у дусі російської пропаганди: "А ті 18-річні хлопчики, яких убивали там. Які були строковиками. Яких гранатами закидували біля Верховної Ради".

На зауваження, що на Майдані 2014 року загинуло понад 100 мирних мітингувальників, коп відповів, "що з боку міліції загинуло не менше".

"Бунт" поліцейських на Дніпропетровщині: у Мережі поширили відео, де копи відмовляються вступати в штурмову бригаду

Реакція МВС

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Фацевич, коментуючи інцидент, запевнив, що поліцейські від першого дня повномасштабного вторгнення стали на захист України.

"Спецпризначенці різних підрозділів від 2022 року вперше для історії української поліції стали повноцінними комбатантами, створена штурмова бригада Нацполіції "Лють". І ми пишаємося результатами наших бійців на передовій: поліцейські вже неодноразово доводили свої бойові вміння", – розповів заступник міністра.

Фацевич резонно зауважив, що логічно, щоб добровольчі батальйони та окремі поліцейські, які можуть і вміють професійно боронити Батьківщину, не були розосереджені для виконання бойових розпоряджень, а централізовано входили до складу бригади "Лють".

"Саме тому, окрім постійного набору до штурмової бригади, відбувається реорганізація структурних підрозділів Національної поліції, щоб створити найбільш ефективну систему у складі Сил безпеки й оборони України. Хто хоче воювати – йде на фронт. Для решти є також чимало поліцейських завдань", – сказав він.

Фацевич пообіцяв, що керівництво Нацполіції з’ясує всі обставини та ухвалить відповідні рішення щодо інциденту на відео.

"Поліція була, є і буде гідна кожного слова присяги і надалі ефективно виконуватиме всі покладені обов’язки і функції", – підсумував заступник голови МВС.

Раніше голова Нацполіції відповів, чи підтримує ідею про мобілізацію поліцейських.

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