Окремі терміни служби для штурмовиків і піхотинців: Міноборони готує масштабні зміни

Міністерство оборони України готує зміни в армії

В українській армії найближчим часом плануються суттєві зміни, які стосуватимуться процесу мобілізації, проходження служби та фінансового забезпечення військових.

Про підготовку пакета відповідних ініціатив офіційно повідомило Міністерство оборони України у своєму Telegram-каналі.

Нові рішення напрацьовуються за підсумками робочої наради президента Володимира Зеленського з міністром оборони Михайлом Федоровим.

Зміни для піхоти та штурмовиків

Ключовою новацією стане запровадження окремих підходів до визначення термінів служби. Відтепер вони будуть різними для бійців штурмових підрозділів та звичайних піхотинців.

Окремим пунктом розглядається питання перегляду грошового забезпечення піхоти, що має стати додатковим стимулом для військовослужбовців на передовій.

Крім того, оборонне відомство планує суттєво вдосконалити загальну систему контрактів у Силах оборони. Також готуються дієві механізми для розв’язання гострої проблеми самовільного залишення частин (СЗЧ).

У Міноборони наголошують, що це буде комплексний пакет конкретних проєктів, головна мета яких — максимально посилити українську піхоту. Детальну презентацію нових рішень оборонне відомство та Генштаб ЗСУ обіцяють представити вже найближчим часом.

Рекордні втрати Росії у березні

нагадаємо, що у березні 2026 року Сили оборони завдали російським окупантам найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загальна кількість підтверджених втрат ворога за минулий місяць перевищила 35 тисяч осіб.

Ключову роль у ліквідації окупантів відіграли українські безпілотники. Тільки завдяки влучним ударам дронів було вбито або важко поранено майже 34 тисячі російських військових. Ще понад 1300 загарбників знищила артилерія. Усі ці ураження чітко підтверджені відеофіксацією.

Окрім живої сили, Росія продовжує масово втрачати техніку та логістику. Протягом березня українські захисники підбили 274 ворожі системи протиповітряної оборони та знищили значну кількість складів із боєприпасами. Обговорення цих успіхів та планів щодо подальшої підтримки війська і стали головною темою зустрічі президента з міністром оборони.