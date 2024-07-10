Окремий батальйон "Вовки Да Вінчі" набирає добровольців з можливістю пройти пробну пятиденну підготовку

Рекрут зможе самостійно вибрати для себе військову професію та стати частиною "Вовків Да Вінчі".

Окремий батальйон "Вовки Да Вінчі" пропонує рекрутам пройти пробний пʼятиденний курс молодого бійця, перш ніж приєднатись до підрозділу. Так, кандидати, які успішно пройшли співбесіду, зможуть на практиці перевірити свою моральну та фізичну підготовку, а також познайомитися з діяльністю та ідеологією батальйону.

Під час вишколу бійці ознайомляться з основами тактики, інженерної справи, медицини, БПЛА, отримають теоретичні та практичні знання. В результаті успішного проходження курсу молодого бійця рекрут зможе самостійно вибрати для себе військову професію та стати частиною "Вовків Да Вінчі".

Після вступу до лав батальйону всі добровольці проходять ретельну підготовку, перш ніж їх допустять на виконання бойових завдань.

"Наш батальйон завжди приваблював значний інтерес завдяки нашій зосередженості на братерстві, ефективності та прагненню зберегти людське життя, — пояснив командир батальйону Сергій Філімонов. — Такий підхід є частиною спадщини Дмитра Коцюбайла, і ми пишаємось можливістю продовжувати його справу та нести його ім'я на прапорах нашого батальйону".

Наразі "Вовки Да Вінчі" шукають добровольців на такі посади:

піхотинці

оператори БпЛА

бойові медики

водії-механіки

сапери

артилеристи

танкісти

діловоди

зв'язківці

кухарі

Аби долучитися до батальйону, потрібно заповнити анкету на сайті або зателефонувати за номером 0 800 400 403. Після розгляду анкети кандидата запросять на співбесіду в рекрутинговий центр. Якщо інтервʼю пройде успішно, кандидат зможе взяти участь у пʼятиденному випробувальному періоді.

Кандидати, чиїх спеціальностей наразі немає серед відкритих вакансіях, також можуть подати заявку. Наразі працює два рекрутингових центри — у Києві та Львові.

​​​​​Детальна інформація:

за телефоном 0 800 400 403;

на сайті vovkydavinci.army ;

; Інстаграм батальйону.

Окремий батальйон «Вовки Да Вінчі» набирає добровольців.

Про батальйон "Вовки Да Вінчі"

Батальйон "Вовки Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла — добровольчий підрозділ, що від 2014 року стоїть на захисті незалежності України. Ми — справжнє бойове братерство, що послідовно й ефективно нищить багатовікового ворога нашого народу.

Історія батальйону тісно повʼязана з постаттю засновника та першого командира батальйону, добровольцем, людиною, що надихає нас на подвиги, героєм України, лейтенантом, — Дмитром Коцюбайлом, позивний Да Вінчі.

Під керівництвом Дмитра 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС із 2014 року брала участь у найгарячіших точках фронту на Донеччині та Луганщині, зокрема в Степанівці, Савур-Могилі, Карлівці, Пісках, Авдіївці, Старогнатівці, Кам’янці, Красногорівці, Донецьку: боях за район шахти "Бутівка" та за Донецький аеропорт. Саме під командуванням Да Вінчі підрозділ став одним із найефективніших у країні.

З початком повномасштабного вторгнення 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС стала тактичною групою ССО "Вовки Да Вінчі". Згодом переформатувалась у батальйон "Вовки Да Вінчі".

Брали участь у боях на Донеччині: у Соледарі, Берестовому, Вугледарі, Серебрянці, Володимирівці та Бахмуті; на Луганщині — у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Білогорівці, Кремінній. Також брали участь у звільненні Харківщини: Балаклії, Ізюму, Куп’янську, Борової. Наразі підрозділ продовжує воювати на Донеччині.

Окремий батальйон «Вовки Да Вінчі» набирає добровольців.

Детальніше про командира

Сергій Філімонов — офіцер ЗСУ, громадський діяч та лідер неформального руху "Гонор". Був активним учасником Революції Гідності. Бойовий шлях розпочав добровольцем у 2014 році. Тоді брав участь у звільненні Маріуполя, пройшов Іловайськ та інші гарячі точки. У 2022 році долучився до Вовків, де очолив штурмову роту "Гонор" та обіймав інші керівні посади.

До повномасштабного вторгнення брав активну участь в громадській діяльності, зокрема, активно боровся із хижою забудовою та поліцейським свавіллям. Організовував вуличні протести на підтримку ініціатив "Хто замовив Катю Гандзюк", "Стерненку волю", "Захистимо Протасів Яр", "Зоозахист" та інші. В 2021 році був засновником Академії Вуличного Протесту.

За тиждень до початку повномасштабного вторгнення у прокат вийшов фільм "Носоріг" Олега Сенцова, де Сергій зіграв головну роль, за що отримав кілька міжнародних нагород.

Окремий батальйон "Вовки Да Вінчі" пропонує рекрутам пройти пробний пʼятиденний курс молодого бійця.