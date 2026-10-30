Окремий автобус із клітками та запасом корму: як в Олешках евакуюють домашніх тварин

Дмитро Лубінець та Яна Лантратова / © скриншот з відео

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В Олешках організували спеціальні умови для евакуації мешканців разом із домашніми тваринами. Для виїзду чотирилапих підготували окремий автобус із клітками, маркувальними бірками та запасом корму.

Про перебіг гуманітарної місії повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спільно з Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою.

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Для людей, які виїжджають із тваринами, виділили окремий автобус із клітками, бірками та кормом. А допомагають під час евакуації понад 50 лікарів і фельдшерів.

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Паралельно з евакуацією до Олешок доправили велику партію гуманітарного вантажу. Частину допомоги вже роздали місцевим мешканцям, а решту видаватимуть трохи пізніше.

Як зазначив Дмитро Лубінець, для людей підготували окремі автобуси залежно від обраного напрямку — як для виїзду на підконтрольну Україні територію, так і в бік РФ.

Гуманітарна місія в Олешках — останні новини

Нагадаємо, Україна та РФ погодили локальне припинення вогню в Олешках для евакуації населення і доставлення гуманітарної допомоги. Ця місія має забезпечити безпечний коридор для евакуації людей і доставлення необхідної допомоги.

Раніше повідомлялося, що українська делегація на чолі з Уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем 29 жовтня вирушила в напрямку окупованих Олешків.

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Він додав, що паралельно в Олешках налагодили процес виїзду жителів. Для цього залучили значну кількість автобусів. Громадянам надали можливість прямувати як на підконтрольну Україні територію, так і в напрямку РФ.

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