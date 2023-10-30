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Окрім Вінниці, вірус гепатиту А виявили ще в п'яти громадах області: подробиці

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Окрім Вінниці, вірус гепатиту А виявили ще в п'яти громадах області: подробиці

На Вінничині тривають заходи з нейтралізації спалаху гепатиту А / Фото: Unsplash

Гепатит А зареєстровано у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

Гепатит А почали реєструвати не лише у Вінниці, а й в інших населених пунктах області.

Про це йдеться у повідомленні Вінницької ОВА 30 жовтня.

Зазначається, що гепатит А реєструють у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

"Зараз знаємо про 170 лабораторних підтверджень. Практично усі – мешканці Вінниці. Гепатит виявили також у людей з Могилів-Подільського, Хмільника, Калинівки, Гайсина та Козятина. Це одиничні випадки, – зазначила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна. – Проте усі вони так чи інакше пов‘язані з містом: хтось працює, хтось навчається. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медичних закладів громад".

Усі лікарні області розгорнули майже 500 ліжок з можливістю повністю ізолювати хворого. Мобільні бригади оперативно виїжджають на проведення вакцинації.

Нагадаємо, на Вінниччині зростає кількість хворих на гепатит А. 

У Вінниці через спалах гепатиту А школярі перейшли на дистанційне навчання. У місті триває пошук джерела інфікування. 

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Дата публікації
Перегляди
210
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