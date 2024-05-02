Окропив водою, а у відповідь отримав пістолет у голову: у Рівному чоловік напав на священника в храмі

У Рівному п'яний чоловік увійшов до місцевого собору ПЦУ в центрі міста, чіплявся до парафіян та направив у голову священнику пістолет.

Про це передають поліція Рівненської області та "Суспільне Рівне".

Інцидент стався учора, 1 травня, близько 17:00. За словами правоохоронців, 40-річний чоловік прийшов до собору, агресивно себе поводив та почав чіплятися до прихожан. Один із священників – 49-річний рівнянин, зробив йому зауваження та окропив свяченою водою.

Це не сподобалося хуліганову, тому він дістав револьвер та направив у голову священнослужителя. На щастя, конфлікт вдалося врегулювати: порушника оперативно затримали патрульні поліцейські. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поліцейські вилучили револьвер та дев’ять набоїв, які скеровано на експертизу. Попередньо, зброя – травматичної дії та не потребує дозвільних документів.

Вилучені пістолет і набої

Нападник перебував у стані сп’яніння, втім від проходження огляду на місці та у медзакладі відмовився. Слідство триває.

"Я почув крик, мати та погрози. Чоловік адресував це нашому отцю Петру. Він як міг заспокоював того чоловіка, який поводив себе неадекватно. Після того його почала заспокоювати регент... Він її відповів дуже грубо. Потім я вийшов на богослужіння і вирішив підійти до нього. Взяв чашу з водою, я його добряче покропив. Він відійшов назад, витягнув пістолет і направив до голови отця Петра, а потім на мене. Він сказав: "Я вас тут всіх повбиваю". Люди почали ховатися за колони. Я злякався за інших, за себе страху не було ніякого. Він не реагував ні на кого. Я потім побачив, коли була поліція, що це не бойова зброя", – розповів священник, на якого вчинив напад хуліган.

Раніше повідомлялося, що киянин викликав поліцію, бо йому наснився страшний сон про вбивство.

Читайте також: