Оксен Лісовий став новим міністром освіти та науки України: що про нього відомо

Верховна рада України у вівторок, 21 березня, проголосувала за призначення на посаду міністра освіти та науки Оксена Лісового. Його кандидатуру підтримали 313 народних депутатів.

Про це повідомив депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Раніше комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій також підтримав його кандидатуру на пост нового міністра освіти.

У понеділок, 20 березня, Сергій Шкарлет офіційно підтвердив, що йде з посади міністра освіти й науки, а Верховна Рада проголосувала за відставку. Відомо, що Шкарлет продовжить працювати у сфері освіти, попри свою відставку.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нового очільника Міносвіти.

Біографія

Оксен Лісовий народився 21 липня 1972 року (50 років) у Київській області. Його батько Василь був філософом і правозахисником. Мати – Віра Лісова-Гриценко – працювала педагогом. За тиждень до народження Оксена його батька заарештували та на 11 років відправили до Сибіру за відкритий лист на захист заарештованих шістдесятників. Туди згодом переїхала родина.

Оксен Лісовий закінчив Решетилівське художнє училище народних промислів за спеціальністю "художник–кераміст" та Київський державний інститут культури за спеціальністю "бібліотечно-інформаційні системи".

Одружений, виховує двох синів.

Кар'єра

Оксен Лісовий працював учителем у Києво–Могилянському колегіумі, тренером із фехтування, підтримував діяльність громадської юнацької організації "Січ". Кандидат філософських наук, доцент.

Від 2010 року – директор Національного центру "Мала академія наук України". Є автором понад 250 наукових публікацій та 25 авторських наукових видань.

2012 року став лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

2015 року отримав вчене звання доцента.

У вересні 2020 року ініціював створення Музею науки України на території ВДНГ.

2021 року отримав почесне звання Заслужений працівник освіти України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Оксен Лісовий добровольцем пішов на фронт у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Нагадаємо, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у власноруч написаній заяві про відставку припустився помилки в написанні власного прізвища.

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