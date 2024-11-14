Окупація Іллінки на Донеччині та перебування росіян в Куп'янську: в ЗСУ прокоментували 

Інформація щодо окупації села Іллінка в Донецькій області та перебування російських військ в місті Куп'янськ на Харківщині не відповідає дійсності.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Куп’янськ повністю під контролем Сил оборони України. Населений пункт Іллінка Донецької області також перебуває під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції", — наголошують військові.

У відомстві зазначили, що росіяни дійсно намагались штурмувати Куп'янськ, але Сили оборони зупинили просування росіян, знищили всю їхню бронетехніку та ліквідували значну частину військових.

Як повідомлялося, 13 листопада російські окупанти здійснили спробу прорвати українську лінію оборони на Куп’янському напрямку. Російські окупанти пішли на штурм, вдягнувши форму ЗСУ. Такі дії окупантів порушують закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

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