Окупація Криму та держзрада: прокуратура завершила розслідування стосовно 8 ексвисокопосадовців автономії

Високопосадовці окупаційної адміністрації РФ створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 8 колишніх високопосадовців АР Крим за фактом вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державної зради та створення злочинної організації.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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Ідеться про ексдепутата Верховної Ради АР Крим, у подальшому голову так званої Ради Міністрів Республіки Крим, ексголову Верховної Ради АР Крим, у подальшому голову так званої Державної Ради Республіки Крим, колишнього прокурора Генеральної прокуратури України, у подальшому прокурора так званої Республіки Крим, Севастопольського міського голову, ексначальника відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в АР Крим, у подальшому Міністра внутрішніх справ так званої Республіки Крим, начальника штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, у подальшому начальника Прикордонної служби так званої Республіки Крим, колишнього депутата Верховної Ради АР Крим, у подальшому першого заступника голови Ради Міністрів так званої Республіки Крим та колишнього начальника управління СБУ в м. Севастополі, у подальшому начальника так званого ФСБ по Республіці Крим.

Під час досудового розслідування встановлено, що високопосадовці окупаційної адміністрації РФ упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленому порядку, а також брали участь у ній та сприяли окупації півострова.

За результатами спеціального досудового розслідування матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті. Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Нагадаємо, Генпрокурорка України Ірина Венедіктова розповіла, який статус має Петро Порошенко у справі Медведчука і Козака, яких підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

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