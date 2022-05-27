Окупація територій не має стати на заваді вступу України до ЄС - представник Євросоюзу

Очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас переконаний, що окупація територій не повинна стати на заваді Україні вступити до союзу.

Однак, за його словами, рішення ухвалюватиме сам Європейський союз.

Про це Маасікас сказав у інтерв'ю "24 каналу".

"Поки що ніхто не дасть 100-відсоткової гарантії, що це може завадити. Проте для мене є деякі фундаментальні питання. З погляду ЄС, якщо якась частина країни, яка бажає приєднатися до Євросоюзу, перебуває під окупацією, то це фактично залучає до процесу і третій бік, який може сказати своє "ні. Але рішення, знову ж таки, приймає саме ЄС, тому, на мою думку, цей факт перешкодити не повинен. Знову ж таки, членом ЄС є Кіпр, 37% території якого в даний час окуповані . І цей факт ніяк не вплинув на процес прийняття Кіпру до лав Євросоюзу", - наголосив Маасікас.

Нагадаємо, Фінляндія відмовилась надати Україні особливі умови щодо вступу до Європейського союзу. Попри це Гельсінкі вважають важливим сьогодні дати Україні надію на членство.

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