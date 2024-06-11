Розчарування в "руському мирі": у Донецьку окупанти виганяють із квартир сім'ї загиблих бойовиків

Мешканка Донеччини, заявила, що її син та чоловік, які воювали за так звану “ДНР” та загинули, вимушені відселятися з тимчасово окупованого міста.

Російська окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях відбирає квартири, незаконно зайняті, у своїх же військових, які воювали проти України.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

Як зазначається, мешканка Донеччини, заявила, що її син та чоловік, які воювали за так звану “ДНР” та загинули, вимушені відселятися з тимчасово окупованого міста. Через це вона записала відео до Путіна з проханням розібратися в ситуації.

“Донеччанка, син та чоловік якої воювали за “ДНР” і загинули, поскаржилася Путіну, що ДНР відібрала у неї квартиру. Я вже робив відео про те, як російська окупаційна влада віджимає сотні тисяч квартир у Донецьку. І ось продовження. Найсмішніше, що віджимають навіть у тих, хто за Росію воював. Сподіваюся, тепер вони щасливі. Це і є російський світ, якого вони хотіли”, - підкреслив Денис Казанський.

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти вгатили дроном по авто поліцейських.

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