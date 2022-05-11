Окупаційна влада Херсонської області хоче звернутися до Путіна: проситиме включити регіон до складу РФ

Окупаційна влада Херсонської області хоче звернутися до Путіна: проситиме включити регіон до складу РФ

Окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до президента-диктатора країни-терористки Росії Володимира Путіна.

Загарбники будуть просити очільника Кремля приєднати тимчасово окупований регіон до складу Російської Федерації. "Керівник" військово-цивільної адміністрації Кирило Стремоусов заявляє, мовля, обійдуться без референдумів. Натомість буде єдиний указ на підставі звернення "керівництва ХНР".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Слід зауважити, що президент Володимир Зеленський раніше заявив: якщо буде проведений псевдореферендум в Херсоні, то Україна вийде з переговорного процесу.

"Аби нівелювати попередження, від ідеї створення "ХНР" відмовилися й перейшли одразу до бажання зробити Херсон частиною Росії. Увага: це - маніпуляція, покликана створити враження, що Херсонська область сама "мріє возз'єднатися" із Росією, щоб відновити "історичну справедливість", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони повідомляли, що російським загарбникам не вдається провести свої так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Херсоні.

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