Окупаційна влада Криму безкоштовно роздаватиме землю військовим, які воюють проти України

На землю зможуть претендувати учасники "спецоперації", які мали постійну реєстрацію на території Криму станом на 24 лютого 2022 року.

У Криму мають намір безкоштовно виділяти земельні ділянки місцевим мешканцям, які погодилися воювати проти України.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на повідомлення “законодавчого органу” окупаційної влади Криму.

У так званому “парламенті” окупованого півострова ухвалено “законопроєкт”, який вносить зміни у порядок надання земельних ділянок, що “перебувають у державній або муніципальній власності".

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Законопроєкт ініціював кримський гауляйтер Сергій Аксьонов. Відповідно до його пропозиції, право на позачергове безкоштовне надання земельних ділянок у Криму отримали “ветерани та інваліди бойових дій”, які беруть участь у війні проти України.

“В разі їхньої загибелі надання земельних ділянок здійснюватиметься членам їхніх сімей", – уточнив ще один кримський колаборант, голова окупаційної Державної ради Криму Володимир Константінов.

Він також повідомив, що на землю зможуть претендувати учасники "спецоперації", які мали постійну реєстрацію на території Криму станом на 24 лютого 2022 року. Облік цих осіб вестимуть так звані “органи місцевого самоврядування”, сформовані під дулами російських автоматів. Виділенням ділянок займеться “міністерство майнових та земельних відносин” окупованого Криму.

Нагадаємо, вранці 10 грудня виникла смертельна пожежа у військовій казармі в селищі Радянське на території тимчасово окупованого Криму. У місцевих пабліках повідомили, що ситуація на контролі очільника окупаційної влади Сергія Аксьонова і постраждалим “мобікам” надається допомога.

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