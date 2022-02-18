Окупаційна влада Криму затримала 15 людей під судом, де розглядали справу кримця за пост у соціальній мережі

У райвідділку одній із затриманих жінок стало зле.

У Бахчисараї масове затримання кримських татар окупаційною владою.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Її кореспондент, який також опинився в поліцейському автобусі, зміг вести звідти прямий ефір. Затримали 15 людей, серед них літня жінка - матір політв’язня Сейрана Салієва. Всі вони прийшли до суду підтримати Едема Дудакова - окупанти судять його за коментар у соцмережах 5-річної давнини.

⚡️ LIVE. У Бахчисарайского районного суда задерживают слушателей пришедших на судебное заседание по рассмотрению административного материала в отношении Эдема Дудакова. Опубліковано Крымская солидарность Четвер, 17 лютого 2022 р.

До суду людей не пустили, а згодом до них підійшли ОМОНівці і почали відводити до автобуса. Усіх затриманих повезли до місцевого райвідділку. Адвокатів, які прибули туди, до людей не пускають.

«Кримська солідарність» повідомляє, що Зодіє Салієвій у поліції стало зле. Їй викликали швидку.

Читайте також:

Без шестиметрового стола і з рукостисканнями: Путін і Лукашенко розпочали переговори у Кремлі

У Польщі в стічній канаві знайшли тіло 42-річної українки

Показував дітям статевий орган: у Чернівецькій області пенсіонера-збоченця взяли під варту