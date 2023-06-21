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Окупаційна "влада" Криму заявила про пошкодження залізниці у районі Феодосії

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупаційна "влада" Криму заявила про пошкодження залізниці у районі Феодосії

У Криму заявили про пошкодження залізниці у районі Феодосії. / Фото: Unsplash

Внаслідок пошкоджень були скасовані ранкові рейси електричок.

Так званий "голова" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов вранці 21 червня заявив про пошкодження залізниці в районі Феодосії.     

Про це він написав у Telegram.

"У районі Феодосії пошкоджено залізничне полотно. Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби", – йдеться у дописі.

Радник Аксьонова Олег Крючков додав, що у зв'язку з пошкодженням полотна скасовано дві ранкові електрички. 

Про причини пошкодження залізничного полотна окупаційна влада півострова не повідомила.

Нагадаємо, вранці 18 травня у Сімферопольському районі окупованого Криму стався вибух на залізниці, внаслідок якого з рейок зійшли вагони з зерном.

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Перегляди
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