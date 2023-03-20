Окупаційна влада вивозить з Криму родини і розпродує майно

Крим давно використовується не як курортний півострів, а як військова база з елементами концтабору.

В захопленому Криму будують нові укріплення, а окупаційна влада вивозить родини з півострова і розпродує майно.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За словами Юсова, Крим давно не вважають курортним півостром. Ворожа влада перетворила його на військову базу з елементами концтабору.

Туди постійно надходить військова техніка та облаштовуються нові укріплення.

"Ми бачимо траншеї, рови, бачимо бетонні конструкції, інші елементи, які свідчать, що ворог боїться. Ворог усвідомлює, що звільнення півострова неминуче, і намагається таким чином себе підбадьорювати, але це картинка для широкого загалу", — повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони.

Як повідомила розвідка, адміністрація та військове командування вивозять свої родини із Криму та розпродують майно.

"Якщо говорити про поведінку окупаційної влади та адміністрації, командування військових, то їхні сім'ї їдуть, майно продається. Вони не хочуть ризикувати своїми рідними", — повідомив Юсов.

Додамо, що в тимчасово захопленому Джанкої, що в Криму, пролунало понад 10 вибухів 20 березня.

Нагадаємо також, що окрім Джанкоя, вибухи пролунали і поблизу окупованого Армянська.

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