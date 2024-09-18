Окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації в "ЛНР": що сталося

Окупаційна влада у так званій "ЛНР" запровадила режим надзвичайної ситуації через масштабні пожежі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

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За його даними, найважча ситуація біля Антрациту та Станиці Луганської. Лише за останню добу зафіксовано понад 80 займань.

"Пожежі вирують на території сімох адміністративно-територіальних одиниць. Найважча ситуація навколо Антрациту та Станиці Луганської. За минулу добу виникли понад 80 осередків займання. Кількість згорілих домогосподарств вже рахується сотнями. Запах гару досяг Луганська. Але там своє життя – днями, коли необхідно було евакуювати людей із сусідніх сіл, для містян відкрили пункт прокату велосипедів. А один із російських театрів, напевно у якості допомоги, привіз до охопленого смогом Луганська виставу "Їжак у тумані", - написав посадовець.

Нагадаємо, на Рівненщині та Волині спалахнули масштабні пожежі.

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