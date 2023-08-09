Окупаційний "директор" Бердянського порту допоміг РФ викрасти зерна на $30 млн: як його покарали

Колабаранта засудили до 10 років, але поки що посадити до в'язниці його не вийде, адже зловмисник переховується на окупованій території.

Колаборанта, який пішов на співпрацю з росіянами та очолив Бердянський морський торговельний порт, засудили до 10 років в'язниці.

Про це передає СБУ.

Під керівництвом зрадника від червня 2022 року із захопленого морпорту окупанти переправили до РФ майже 150 тис. тонн пшениці на загальну суму понад 30 млн дол. США.

За даними слідства, зловмисником є колишній начальник відділу оперативного реагування Бердянського порту, який після окупації міста пішов на співпрацю з агресором.

За це гауляйтер Олександр Сауленко призначив його "очільником" захопленого об’єкта.

Колаборант виконував вказівки з РФ щодо передавання всього майна українського порту "на баланс" місцевої окупаційної адміністрації.

Але основним його завданням було сприяння у масовому вивезенні українського зерна з окупованих територій до РФ.

Окупаційний "директор" Бердянського морпорту / Фото: СБУ

Колаборант ховається від правосуддя на окупованих територіях

Суд призначив йому 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Оскільки злочинець переховується на окупованій частині Запорізької області, початок терміну відбування покарання буде рахуватися від дня його затримання.

Раніше СБУ встановила зрадників, які допомогли викрасти зерно з Херсонщини і Запоріжжя.

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