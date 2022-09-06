Окупаційний режим на півдні дезорганізований через контрнаступ ЗСУ - Інститут вивчення війни

Він відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал Росії на окупованому півдні України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни США.

Як раніше повідомляв Інститут вивчення війни (ISW), українські офіційні особи прямо підтвердили, що українські війська прагнуть послабити матеріально-технічні можливості Росії на півдні шляхом завдавання точних ударів по зосередженню живої сили та техніки, командних центрах і вузлах матеріально-технічного забезпечення. Ці контрнаступальні дії також мають цілеспрямований вплив на російську окупаційну владу.

Голова окупаційного режиму Херсонської області Кирило Стремоусов заявив російським пропагандистським засобам інформації, що його адміністрація призупинила плани референдуму про анексію в Херсонській області через міркування "безпеки".

Невдовзі після того, як російське видання ТАСС опублікувало його коментар, Стремоусов опублікував у Telegram пост, в якому спростував заклики до паузи, оскільки його адміністрація так і не призначила офіційну дату референдуму.

"Обидві заяви Стремоусова вказують на високий рівень дезорганізації в окупаційних режимах, який, ймовірно, посилюється наслідками контрнаступу. Українські війська мають намір повільно скорочувати можливості російського тактичного та оперативного рівня в Херсонській області, і це, ймовірно, матиме значний вплив на адміністративні та бюрократичні можливості окупаційних чиновників", - йдеться у звіті ISW.

Раніше у Генштабі підтвердили ліквідацію росіян у Куп'янську та Херсоні.

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