Окупант намародерив телефон і забув вийти з ICloud: що про нього стало відомо (фото)

Окупант намародерив телефон і забув вийти з ICloud: що про нього стало відомо (фото)

У селі Іванівка Чернігівської області російський окупант вкрав у дівчини мобільний телефон.

Втім, ймовірно, усіх його навігацій він не знав. Після повернення в Росію він забув вийти з ICloud. Тепер про нього відомо чимало.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Відомо, що загарбник - це окупант сержант Кузнецов Антон з військової частини 21005 (74 омсбр). Наразі він перебуває у місті Юрга Кемеровської області

У хмарину він виклав чимало власних фото. Крім того, зробив знімок посвідченням про відрядження на полігон для відновлення боєздатності. Що найцікавіше - він завантажив рапорт про відмову брати участь в так "званій спецоперації".

Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom.

"Пекельний концерт кобзона орк вирішив пропустити, але це не врятує його від розплати за скоєні військові злочини. Передати привіт орку можна за телефоном +7 952 166 36 63", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, українські захисники знищили великий підрозділ ПВК "Вагнер" на Донбасі. Служба безпеки України перехопили розмову окупанті країни-агресорки Росії. Вона свідчить про те, що після ліквідації ЗСУ елітної частини "рядові" російські окупанти тепер бояться воювати.

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