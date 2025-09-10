Окупант-рецидивіст зґвалтував і вбив 9-річну онуку жінки, що дала йому житло

Окупанти вбивають не лише на фронті: злочин росіянина на Донеччині

На окупованій Донеччині російський окупант зґвалтував та убив 9-річну онучку бабусі, у якої знімав житло.

Про це передають російські ЗМІ.

Школярка зникла 5 вересня, коли вийшла гуляти. Місцеві жителі два дні шукали дитину.

Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті знайшли у селищі Вільховатка. Тоді ж з’ясувалося, що під час пошуків було встановлено останнє відоме місцезнаходження зниклої: її бачили на автостанції у супроводі худорлявого чоловіка.

Зловмисником виявився 32-річний уродженець Свердловської області (РФ) Олексій Ч. У 2021 році його засудили у справі про зґвалтування. Коли він відбував термін за зґвалтування, то був у колонії завербований для участі у війні проти України.

© Осторожно, новости Telegram-канал

Сестра ґвалтівника 2023 року писала у соцмережах, що він зник під час служби. У 2024 році зека звинуватили у самовільному залишенні частини та почали шукати.

Близькі загиблої дівчинки розповіли, що вже рік окупант жив у будинку її бабусі: рік тому він попросив у неї роботу і залишився. 7 вересня підозрюваного затримали. Він показав місце, де зґвалтував, убив, а потім закопав тіло дівчинки. Це сталося за 500 метрів від будинку її бабусі.

© Осторожно, новости Telegram-канал

«Він сильно знущався з неї, а потім убив», — заявили вони.

Раніше повідомлялося, що на окупованому Запоріжжі військові РФ зґвалтували двох школярок.