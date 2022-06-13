Окупант розповів, як армія РФ застосовує фосфорні бомби і розстрілює мирних людей в Україні: аудіо

Окупант розповів, як армія РФ застосовує фосфорні бомби і розстрілює мирних людей в Україні: аудіо

Російські окупанти продовжують застосовувати в Україні заборонені види озброєнь та розстрілювати цивільних.

Вже не вперше ворог використовує фосфорні бомби на сході України.

Про це свідчить розмова окупанта, яку перехопила СБУ.

"Фосфором палять. З нашого боку в хохлячу сторону полетів фосфор", – розповідає матері окупант.

Російський загарбник зізнався, що вони отримали команду розстрілювати усі машини, зокрема з мирним населенням.

"Буде з машини друшляк", – радіє росіянин.

В СБУ нагадали, що використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції, а вбивство мирних людей суперечить законам і звичаям війни.

"Усі зібрані СБУ дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський злочин не залишився безкарним", - зазначили у спецслужбі.

Також в СБУ додали, що лише у період з 4 по 10 червня 2022 року слідчі відкрили 594 кримінальних провадження за фактами вчинення злочинів, пов’язаних із відкритою військовою агресією Росії.

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