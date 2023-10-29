Окупант розстріляв у Волновасі цілу родину із дітьми: подробиці та фото жертв

Місцеві жителі, сусіди та родичі вбитих в окупованому Волновасі Донецької області стверджують, що сім'ю із двома дітьми у власному будинку розстріляв російський військовослужбовець.

Про це інформує телеграм-канал "Astra".

Тим часом у Слідчому комітеті Російської Федерації повідомили, що встановлюють причетних, які вчинили злочин.

За словами родичів родини, вбивство сталося у п'ятницю, 27 жовтня. У будинку жили чоловік та дружина Наталія та Андрій, а також їхні діти - учениця молодших класів Настя та 4-річний Микита.

"Як нам сказала поліція, вбили військові на мотоциклах, і всі лежали в ліжках, тобто це зробили, коли вони спали", - розповіла далека родичка вбитих із посиланням на очевидців.

Знайомих сім'ї вважає, що вбивство скоїв військовослужбовець ЗС РФ. За його словами, чоловік щось не поділив із ним.

Розстріляна родина у Волновасі Донецької області. ФОТО: ASTRA/Telegram

Розстріляна родина у Волновасі Донецької області. ФОТО: ASTRA/Telegram

"Відразу приїхала верхівка, і вони почали намагатися приховати все, сусідам сказали - мовчати", - каже він.

Сусіди розповіли, що після вбивства намагалися приховати злочин - будинок залили водою.

"У їхньої свекрухи був у п'ятницю день народження, а вночі всіх убили. Вчора їх почали шукати родичі, викликали поліцію, розкрили хату, а всі вони вбиті. Всі вбиті на думку. На ліжках. Будинок залили водою, мабуть, щоб приховати докази. Усі сусіди кажуть, що вбивці військові. Ніхто не затриманий, усім тепер страшно", - пожалівся сусід сім'ї.

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо, що в одному з приватних будинків на Донеччині у Волновасі знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.

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