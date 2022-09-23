В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет.

За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі написав очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Бережіть себе та один одного! Дотримуйтесь правил повітряної тривоги!", - наголосив він.

Пізніше посадовець уточнив інформацію: "Попередньо. Ворог поцілив в об’єкти інфраструктури Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Завжди є ризик повторних атак. Залишайтесь в укриттях під час повітряних тривог!".

Нагадаємо, британська розвідка опублікувала 22 вересня нову мапу бойових дій в Україні, на якій зображена ситуація на фронтах.

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