Окупант вирішив перевірити український дрон "на живучість": чим усе закінчилося

Так, російський військовий вирішив палицею перевірити, чи здетонує дрон ЗСУ. Кадри зафіксовані на Соледарському напрямку.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Російський солдат вирішив перевірити, чи здетонує український дрон

"Дарвін солодко потирає руки, готуючись видати премію травневому переможцю", – іронічно підкреслив він.

Як то кажуть, окупант успішно "самоліквідувався". Сподіваємося, такі "перли" росіяни видаватимуть дедалі частіше.

Раніше бійці Третьої штурмової бригади поспілкувалися з окупантом, який потрапив у полон. За його словами, росіянин зовсім не мав наміру йти на війну, а на фронті встиг пробути цілих два дні.

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