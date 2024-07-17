Окупант, який потрапив до полону ЗСУ, заявив, що РФ свідомо обрала шлях геноциду українців

На війну окупант потрапив, бо прийшов начебто оновити військовий облік після того, як отримав повістку.

Російській окупант, який потрапив в полон до ЗСУ під Вовчанськом, заявив, що РФ свідомо обрала шлях геноциду.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Юрій Бутусов.

Як зазначається, в Мережу потрапило відео з допиту російського окупанта, якому 29 років. Сам він з Іванівської області, селища Кам’янка. На війну потрапив, бо прийшов начебто оновити військовий облік після того, як отримав повістку. Вже у військкоматі йому сказали, що в нашій державі “все тиху, Росія перемогла”, тому він згодився підписати контракт з Міноборони РФ.

“Вам тут робити нічого. Все, що вам говорять у військкоматах, на полігонах… жодних грошей це не варте. Люди гинуть. Поки я пройшовся до своєї позиції, я стільки "двохсот" побачив, які лежать навіть не перший місяць. У нас ніякої підготовки не було, дали постріляти, відчути як автомат дає віддачу”, - розповів окупант.

Він окремо додав, що РФ обрала шлях геноциду.

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку штурмова група окупантів здалася у полон.

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