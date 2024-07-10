Окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині: є загиблі та поранені, що відомо

Російські окупанти завдали удару по Миколаївщині. Під обстрілом опинилося місто Вознесенськ. Там внаслідок атаки загинув чоловік, постраждали вісім людей.

Про це пише “Українська правда”.

Як зазначається, окупанти завдали ракетного удару по місту Вознесенськ. під обстрілом опинився цивільний об’єкт інфраструктури. Що це саме за об’єкт - наразі не відомо.

Проте внаслідок атаки вісім людей отримали поранення середньої важкості. Серед травмованих - міський голова Вознесенська. Крім того, один чоловік під час атаки загинув.

Нагадаємо, що у Миколаєві чоловік навів ракети РФ на будинок коханої через відмову.

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