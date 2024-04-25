Окупанти завдали удару по Донеччині: є загиблий та поранені

Достеменно відомо про одного загиблого в Очеретиному.

Російські окупанти вкотре обстріляли Донеччину. Внаслідок чого загинула щонайменше одна людина, ще п’ятеро місцевих отримали поранення.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, центральна частина області зранку перебуває під масованими обстрілами російських окупантів. Достеменно відомо про одного загиблого в Очеретиному.

“У Красногорівці четверо людей дістали поранення — усі вони доставлені до лікарень. Ще одна людина поранена у Гірнику Курахівської громади. Крім того, ворог обстріляв Новоолександрівку і Воздвиженку Гродівської громади — наслідки цих обстрілів встановлюємо”, - розповів Вадим Філашкін.

Нагадаємо, що окупанти просунулись в Очеретиному через помилку в ротації ЗСУ.

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