Окупант здався в полон під Новим Бугом і розплакався: хлопця нагодували і заспокоїли (відео)

Окупант здався в полон під Новим Бугом і розплакався: хлопця нагодували і заспокоїли (відео)

Військовослужбовцю дали зателефонувати мамі.

У Новому Бузі Миколаївської області у полон здався молодий військовий РФ. На вигляд йому років 20.

Відео виклали в Мережі.

Місцеві жителі оточили окупанта, напоїли гарячим чаєм з пиріжками та іншою їжею в тарілках і дали зателефонувати мамі.

Хлопець жадно накинувся на їжу і розплакався.

Маму полоненого заспокоїли, сказали, що з сином усе добре, його ніхто не б'є і до нього ставляться добре.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: