Окупантам на Запоріжжі стає все неспокійніше - Федоров

Окупантам на Запорізькому напрямку все тривожніше.

Про це пише у соціальних мережах міський голова Мелітополя Іван Федоров.

У селах між Токмаком і Василівкою росіяни їздять з гучномовцями і закликають мешканців евакуюватися.

Додамо, що раніше Федоров повідомляв, що в Мелітополі російські загарбники продовжують приховану мобілізацію. Тепер вони заявили про створення ще одного "добровольчого батальйону". Його створення почав так званий "керівник" окупаційної поліції Жидков.

Нагадаємо, що українські військові знищили шість "шахедів" та один "Орлан".