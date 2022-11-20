"Окупантам не дає спокою наша ППО": ОК Південь закликали українців не повідомляти про роботу протиповітряної оборони

Повідомлення громадян про вибухи орієнтують ворога на те, де розташована наша ППО.

В ОК "Південь" наголосили на забороні повідомляти про вибухи чи роботу ППО до офіційних коментарів, бо це орієнтує ворога, на те, де зосереджені українські сили.

Про це сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Також читайте Військовий експерт дав просте пояснення, як українська ракета ППО могла опинитися в Польщі

"Їм (ЗС РФ- ред.) не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту", - сказала речниця ОК "Південь".

Вона також додала, що не слід одразу в Мережі повідомляти, де пролунали вибухи чи спрацювала ППО.

"Пам'ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили", - пояснює Гуменюк.

Вона зазначила, що поспішаючи надати інформацію про роботу ППО, українці допомагають ворогу.

Читайте також: