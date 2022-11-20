Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Окупантам не дає спокою наша ППО": ОК Південь закликали українців не повідомляти про роботу протиповітряної оборони

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
68
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Окупантам не дає спокою наша ППО": ОК Південь закликали українців не повідомляти про роботу протиповітряної оборони

Фото: Associated Press

Повідомлення громадян про вибухи орієнтують ворога на те, де розташована наша ППО.

В ОК "Південь" наголосили на забороні повідомляти про вибухи чи роботу ППО до офіційних коментарів, бо це орієнтує ворога, на те, де зосереджені українські сили.

Про це сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Їм (ЗС РФ- ред.) не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту", - сказала речниця ОК "Південь". 

Вона також додала, що не слід одразу в Мережі повідомляти, де пролунали вибухи чи спрацювала ППО.

"Пам'ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили", - пояснює Гуменюк.

Вона зазначила, що поспішаючи надати інформацію про роботу ППО, українці допомагають ворогу. 

Нагадаємо, що Україна та союзники планують побудувати повітряний щит для захисту від ракет РФ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
68
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація