"Окупантам вказано курс для розуміння": Гуменюк про "бавовну" в Джанкої

Ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону саме так прокоментувала вчорашній вибухи в Джанкої.

"Якщо згадати карту тимчасово окупованого Криму, зокрема, залізничного сполучення, це вузлова станція. На початку повномасштабного вторгнення йшлося про те, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Наразі вказано курс чітко для того, щоб було розуміння, що залізницею вже не можливо виїжджати", - сказала Гуменюк.

Гуменюк також підкреслила, що так звана влада Криму буде списувати все на роботу своєї ППО, тому що працюють, так би мовити, "за методичками". І намагаються переконати населення Криму в тому, що все йде за планом.

"Наразі їм треба розібратися взагалі з тим, що сталося, тому що вони почувалися досить спокійно, тим більше на такій відстані. І вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на місця важливої дислокації", - наголосила вона.

"Бавовна" у Джанкої

У понеділок, 20 березня, в окупованому Джанкої повідомили про атаку невідомих безпілотників. Місцеві жителі повідомили, що вибух пролунав біля залізничного вокзалу.

Головний гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що ніяких "прильотів" не було, а це, мовляв, спрацювала російська ППО.

Пізніше ГУР повідомило, що вибухи у Джанкої були пов'язані зі знищенням російських ракет "Калібр", якими окупанти планували обстріляти Україну.

Нагадаємо, у Криму на радіостанціях включили звернення Буданова (відео).

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