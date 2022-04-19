Окупанти 19 разів відкривали вогонь по містах Луганщини: розстріляли авто і розгромили спорткомплекс

Окупанти 19 разів відкривали вогонь по містах Луганщини: розстріляли авто і розгромили спорткомплекс

За минулу добу, 18 квітня, російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по населених пунктах Луганської області.

Загарбники розстріляли автомобіль Hyundai Tucson з людьми, які намагалися виїхати з міста Кремінна. Внаслідок обстрілу загинули пасажирки авто, а водій отримав поранення.

Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляють у Нацполіції України.

Крім цього, снаряди ворога влучили в спорткомплекс у Кремінній, внаслідок чого він спалахнув. Також росіяни пошкодили адміністративну будівлю та електромережу у Лисичанську.

Правоохоронці закликали мешканців області самостійно не виїжджати неперевіреними маршрутами, адже окупанти розстрілюють цивільні авто.

Нагадаємо, зранку 18 квітня російські окупанти розстріляли жителів Кремінної, які намагалися евакуюватися на власному транспорті. В результаті обстрілу загинули четверо осіб, ще одна людина отримала важкі поранення.

Читайте також: