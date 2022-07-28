Окупанти 44 рази вдарили по Донеччині, зруйнувавши будинки, школу і фільтраційну станцію: є загиблі

Російські окупанти за добу поцілили в житлові будинки, школу в місті Залізне, на територію заводів в Авдіївці, в Карлівську фільтрувальну станцію й поблизу водосховища. Загинули цивільні мешканці, є поранені.

Окупанти за добу завдали 44 ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Ворог накрив вогнем 16 населених пунктів, внаслідок чого загинули мирні мешканці, є поранені.

Про це сьогодні, 28 липня, повідомили у поліції Донецької області.

Ворог обстрілював житлові квартали некерованими ракетами з авіації, стріляв з зенітно-ракетного комплексу "С-300" та реактивних систем залпового вогню.

Так, росіяни обстріляли 16 населених пунктів Донеччини.

Найбільше ударів – 17 – зазнала Авдіївка. Також постраждали Бахмут, Торецьк, Соледар, Залізне, Нью-Йорк, Південне, Північне, Гірник, Карлівка, Красногорівка, Мемрик, Іллінівка, Федорівка, Костянтинівка, Комишуваха.

Росіяни за добу влучили в житлові будинки, школу в місті Залізне, на територію заводів в Авдіївці, в Карлівську фільтрувальну станцію й поблизу водосховища. Загинули цивільні мирні мешканці, є поранені.

Рашисти вбили мирних жителів в Авдіївці, Нью-Йорку, Бахмуті та Соледарі. Люди гинули у своїх оселях. Лише в Торецьку окупанти за день зруйнували та пошкодили 12 будинків. Через пошкодження фільтрувальної станції мешканці Донеччини залишилися без води.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, протягом минулої доби, 27 липня, росіяни вбили п'ятьох мешканців регіону. Крім того, вісім людей отримали поранення. Зокрема, двоє в Авдіївці та двоє у Гірниках.

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