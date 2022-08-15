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Окупанти активізували розвідку і пішли у наступ на Бахмутському напрямку: ЗСУ їх "пригальмували"

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Окупанти активізували розвідку і пішли у наступ на Бахмутському напрямку: ЗСУ їх "пригальмували"

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

На Донеччині окупанти провели наступальні бої на Бахмутському напрямку.

ЗСУ вдалося стримати ворожі атаки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку російські окупанти активізували розвідку переднього краю української оборони. Ворог здійснював обстріли із артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного та завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Соледар.

"Вів наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що у бою з окупантами загинув один з найкращих льотчиків України.

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