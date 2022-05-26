Окупанти активно штурмують позиції ЗСУ на кількох напрямках, але змушені відступати

Окупанти активно штурмують позиції ЗСУ на кількох напрямках, але змушені відступати

Російські окупанти ведуть наступальні дії на кількох напрямках.

Збройним силам України вдається стримувати наступ і змушувати противника відступати.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ,

Так, станом на ранок 26 травня захисникам України вдалося відбити кілька спроб штурму.

На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного. На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.

окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов. На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янка.

ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов. На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янка. На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.

ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав. На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.

Нагадаємо, що у Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту РФ вантажать ракети, дальність польоту яких становить 1400 км.

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