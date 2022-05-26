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Окупанти активно штурмують позиції ЗСУ на кількох напрямках, але змушені відступати

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Окупанти активно штурмують позиції ЗСУ на кількох напрямках, але змушені відступати

ФОТО: Угруповання Об'єднаних сил

Російські окупанти ведуть наступальні дії на кількох напрямках.

Збройним силам України вдається стримувати наступ і змушувати противника відступати.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ,

Так, станом на ранок 26 травня захисникам України вдалося відбити кілька спроб штурму.

  • На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.
  • На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.
  • На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов. На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янка.
  • На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.
  • На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.

Нагадаємо, що у Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту РФ вантажать ракети, дальність польоту яких становить 1400 км.

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