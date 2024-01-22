Окупанти артилерією завдали удару по Куп'янську: є загиблі (фото)

Російські окупанти вчергове вдарили артилерією по Куп’янську. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

“На жаль, одна людина загинула, дані встановлюються. Також на цю хвилину відомо про постраждалого 66-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу спалахнув цивільний автомобіль, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приміщення магазину. Рятувальники ліквідовують наслідки”, - наголосив Синєгубов.

Водночас в МВС зазначили, що загинув на місці водій автомобіля. Ще один чоловік отримав поранення.

Нагадаємо, що Росія отримує від КНДР ракети для війни в Україні - Британія передала ООН супутникові знімки.

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