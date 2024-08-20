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Окупанти атакували Антонівку: внаслідок скиду вибухівки з БпЛА є постраждалі

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Окупанти атакували Антонівку: внаслідок скиду вибухівки з БпЛА є постраждалі

Удар по Антонівці / Ілюстративне фото

Цілями агресора залишаються мирні українці.

У вівторок, 20 серпня, окупанти вкотре атакували Антонівку Херсонської області дроном. Постраждало 4 місцевих жителів.

Про це пише Херсонська обласна прокуратура.

"Скинули вибухівку поблизу місцевого магазину. Внаслідок вибуху, постраждало четверо місцевих жителів. Трьох людей доставлено у лікарню, ще одному допомогу надано на місці", – йдеться у повідомленні.

Раніше цього ж дня окупанти вдарили по Малокатеринівці Запорізької області, поранивши 4 людей. На жаль, у лікарні загинув 15-річний хлопець.

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