Окупанти атакували дронами Київську область: що відомо про наслідки, фото

Минулося без потерпілих.
Вночі проти четверга, 21 грудня, російська армія атакувала безпілотниками "Shahed" Київську область. Внаслідок падіння уламків збитих БплА є незначні руйнування.
Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
"Вночі ворог здійснив атаку ударними БпЛА. За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає", - наголошує очільник ОВА.
За словами Кравченка, через падіння уламків збитих дронів виникла пожежа на цивільному підприємстві. Загорівся один зі складів підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано.
Крім того, внаслідок атаки "Shahed" вибито вікна та пошкоджені стіни 4-поверхової будівлі та двох складських будівель, розташованих поряд. Також пошкоджено вісім автомобілів. Голова ОВА наголосив, що наразі усі відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару.
"Звертаємося до кожного жителя області - не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Ставтеся до питання безпеки відповідально", - наголосили в обласній військовій адміністрації.
Тим часом у ДСНС також повідомили про наслідки атаки "Shahed". Зазначається, було знищено складську будівлю, два легкових автомобілі та позашляховик.
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Атака дронів
У регіоні тривога, пов'язана з ворожими безпілотниками, тривала від 22:25 до 00:01. Згодом в ОВА повідомили, що на Київщині спрацювала ППО.
Повітряні сили підтвердили, що вночі російські безпілотники знову атакували Україну. Зафіксовано пуски 35 "Shahed-136/131". ППО вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА.