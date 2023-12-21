Окупанти атакували дронами Київську область: що відомо про наслідки, фото

Вночі проти четверга, 21 грудня, російська армія атакувала безпілотниками "Shahed" Київську область. Внаслідок падіння уламків збитих БплА є незначні руйнування.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Вночі ворог здійснив атаку ударними БпЛА. За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає", - наголошує очільник ОВА.

За словами Кравченка, через падіння уламків збитих дронів виникла пожежа на цивільному підприємстві. Загорівся один зі складів підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано.

Крім того, внаслідок атаки "Shahed" вибито вікна та пошкоджені стіни 4-поверхової будівлі та двох складських будівель, розташованих поряд. Також пошкоджено вісім автомобілів. Голова ОВА наголосив, що наразі усі відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару.

"Звертаємося до кожного жителя області - не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Ставтеся до питання безпеки відповідально", - наголосили в обласній військовій адміністрації.

Тим часом у ДСНС також повідомили про наслідки атаки "Shahed". Зазначається, було знищено складську будівлю, два легкових автомобілі та позашляховик.

Через уламки збитих дронів на Київщині сталася пожежа. / Фото: ДСНС

Вночі РФ атакувала БпЛА Київську область: минулося без жертв. / Фото: ДСНС

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Атака дронів

У регіоні тривога, пов'язана з ворожими безпілотниками, тривала від 22:25 до 00:01. Згодом в ОВА повідомили, що на Київщині спрацювала ППО.

Повітряні сили підтвердили, що вночі російські безпілотники знову атакували Україну. Зафіксовано пуски 35 "Shahed-136/131". ППО вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА.

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