Окупанти атакували дроном комбайн на Сумщині: є загиблий і поранений

Сьогодні, 21 липня, на Сумщині російські окупанти атакували FPV-дроном комбайн, який збирав урожай.

Про це передає Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 21 липня 2024 року близько 16:40 ворог атакував, за попередньою інформацією, FPV-дроном комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району", – йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.

Нагадаємо, фермери з Миколаївщини розповіли про ціну врожаю

Читайте також:

Ракета по Миколаєву! Кількість поранених зросла!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.