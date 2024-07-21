Окупанти атакували дроном комбайн на Сумщині: є загиблий і поранений

Росіяни цинічно атакували дроном комбайн, який збирав урожай.
Сьогодні, 21 липня, на Сумщині російські окупанти атакували FPV-дроном комбайн, який збирав урожай.
Про це передає Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, 21 липня 2024 року близько 16:40 ворог атакував, за попередньою інформацією, FPV-дроном комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району", – йдеться в повідомленні.
Унаслідок атаки загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.
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