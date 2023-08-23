Окупанти атакували дроном Сумську область: сталося влучання у Ромнах

Про потерпілих не повідомляється.

У середа, 23 серпня, російські окупаційні війська вдарили безпілотником по місту Ромни Сумської області. Сталося влучання по навчальному закладу.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні о 10.05 у місті Ромни російський БпЛА типу "Shahed" влучив у навчальний заклад", - йдеться у дописі ОВА.

Зазначається, що внаслідок ворожого влучання будівля закладу повністю зруйнована. На місці атаки працюють відповідні служби.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що у небі над Сумщиною перебувають ворожі безпілотники. В регіоні від 09:29 триває повітряна тривога. Військові попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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