Окупанти атакували енергетичні об'єкти Дніпропетровщини і Кіровоградщини: що відомо

Вночі проти 2 квітня російська армія намагалася атакувати Shahed-131/136 енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Кіровоградщини.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що ворог скерував дрони-камікадзе типу з півдня. Сили ППО знищили три дрони над півдні Дніпропетровщини, решту дронів перехопили колеги.

"На Кіровоградщині під час атаки було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Наслідки пошкодження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, минулої ночі окупанти вдарили по Україні "Шахедами", застосувавши 10 БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони України 9 дронів було знищено.

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